В России спрогнозировали трехкратное снижение квоты на вывоз зерна

«Русагротранс»: квота на вывоз зерна из России может снизиться до 9-10 млн тонн

В первой половине 2025 года (с 15 февраля по 30 июня) квота на вывоз российского зерна может сократиться втрое в сравнении с показателем 2024-го и составить порядка 9-10 миллионов тонн. Такой прогноз дал глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, его слова приводит «Коммерсантъ».

Для сравнения, в 2024 году квота на вывоз зерна из РФ составила 29 миллионов тонн. Таким образом, в первой половине следующего года показатель может сократиться на 19-20 миллионов. Прогноз резкого снижения Павенский связал прежде всего с рекордными темпами вывоза российского зерна при ограниченном экспортном потенциале. Кроме того, на динамику может оказать влияние снижение урожайности агрокультур в РФ из-за неблагоприятных погодных условий.

Директор компании «Совэкон» Андрей Сизов назвал очевидным предстоящее снижение экспортной квоты. Эксперты полагают, что сокращение квоты станет для российских властей одним из инструментов сдерживания продовольственной инфляции на внутреннем рынке. В свою очередь, на глобальном уровне подобная мера, скорее всего, приведет к росту биржевых цен на пшеницу.

Ранее Павенский спрогнозировал заметное снижение посевных площадей озимой пшеницы в России под урожай 2025 года до шестилетнего минимума. Согласно его ожиданиям, показатель может упасть сначала до 16,3 миллиона гектаров, а после перезимовки — еще на 900 тысяч и достигнуть отметки в 15,4 миллиона. Что касается суммарных объемов урожая зерна в РФ, в «Русагротрансе» прогнозируют их на уровне в 133 миллиона тонн, из которых 84,5 миллиона придутся на пшеницу.