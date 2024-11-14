Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:32, 14 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали трехкратное снижение квоты на вывоз зерна

«Русагротранс»: квота на вывоз зерна из России может снизиться до 9-10 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В первой половине 2025 года (с 15 февраля по 30 июня) квота на вывоз российского зерна может сократиться втрое в сравнении с показателем 2024-го и составить порядка 9-10 миллионов тонн. Такой прогноз дал глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, его слова приводит «Коммерсантъ».

Для сравнения, в 2024 году квота на вывоз зерна из РФ составила 29 миллионов тонн. Таким образом, в первой половине следующего года показатель может сократиться на 19-20 миллионов. Прогноз резкого снижения Павенский связал прежде всего с рекордными темпами вывоза российского зерна при ограниченном экспортном потенциале. Кроме того, на динамику может оказать влияние снижение урожайности агрокультур в РФ из-за неблагоприятных погодных условий.

Директор компании «Совэкон» Андрей Сизов назвал очевидным предстоящее снижение экспортной квоты. Эксперты полагают, что сокращение квоты станет для российских властей одним из инструментов сдерживания продовольственной инфляции на внутреннем рынке. В свою очередь, на глобальном уровне подобная мера, скорее всего, приведет к росту биржевых цен на пшеницу.

Ранее Павенский спрогнозировал заметное снижение посевных площадей озимой пшеницы в России под урожай 2025 года до шестилетнего минимума. Согласно его ожиданиям, показатель может упасть сначала до 16,3 миллиона гектаров, а после перезимовки — еще на 900 тысяч и достигнуть отметки в 15,4 миллиона. Что касается суммарных объемов урожая зерна в РФ, в «Русагротрансе» прогнозируют их на уровне в 133 миллиона тонн, из которых 84,5 миллиона придутся на пшеницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники МЧС приступили к разбору остатков рухнувшего автомобильного моста в Крыму. Работы займут около суток

      В России разработали стратегию «семейноцентризма» для ускорения рождаемости

      Россиянка спустя девять лет потребовала отменить развод с не вернувшимся с СВО бойцом

      Под Москвой таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

      В США ужаснулись кадровой политике Трампа

      Россиянин расправился со сторожем фермерского хазяйства и получил 17 лет колонии

      Рогов предупредил об угрозе окружения группировки ВСУ в Курахово

      В России спрогнозировали трехкратное снижение квоты на вывоз зерна

      Назван самый вредный алкоголь

      Спикера Палаты представителей США выдвинули на новый срок при поддержке Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше