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13:05, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

В Российском императорском доме назвали мерзостью прозвучавшую в «Соловьев Live» шутку

Глава канцелярии Дома Романовых Закатов назвал мерзостью шутку Васильева
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Закатов

Александр Закатов. Кадр: Litclub TV / YouTube

Глава канцелярии Дома Романовых Александр Закатов назвал мерзостью шутку блогера Стаса Васильева, известного как «Ай, как просто!», о расправе над царевичем Алексеем Николаевичем, прозвучавшую в эфире канала «Соловьев Live». Комментарий директора канцелярии Российского императорского дома передает Daily Storm в Telegram.

«Ясно, конечно, что это кощунство и оскорбление религиозных чувств. Но даже если бы речь шла не о цесаревиче, а о любом ребенке — такое глумление над мученической смертью маленького человека является отвратительным явлением», — высказался Закатов. По его мнению, Васильев «исключил себя из числа порядочных людей навсегда».

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«Это мерзость. Может быть, с такими заявлениями люди рассчитывают, что начнутся возмущения и это им принесет хайп», — предположил Закатов. Однако, как отметил директор Дома Романовых, такие поступки делаются напрасно и «вызывают брезгливую жалость».

Ранее Васильев принес извинения за шутку о расправе над царевичем Алексеем Николаевичем. Блогер объяснил, что не хотел шутить о расправе над ребенком, а скорее неудачно поиронизировал на тему противостояния большевиков и белых.

Вызвавшие возмущение слова Васильева прозвучали в выпуске шоу «Ты это видел?» на канале «Соловьев Live» за 13 ноября. Комментируя предложение депутатов Госдумы запретить рекламу услуг тарологов, он отметил, что «магами и пророками» увлекалась и императрица Александра Федоровна, которая надеялась таким образом облегчить состояние больного гемофилией цесаревича Алексея. После этого Васильев заявил, что его вылечили «не гадалки, а большевики».

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