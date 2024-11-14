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19:01, 14 ноября 2024Наука и техника

«Вертолеты России» сертифицируют Ми-171А3 в Китае

«Вертолеты России» планируют сертифицировать многоцелевой Ми-171А3 в Китае
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Корчагин / ТАСС

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») планирует сертифицировать новейший многоцелевой вертолет Ми-171А3 в Китае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в холдинге.

«Машины этого типа (Ми-171 — прим. «Ленты.ру») постоянно совершенствуются, а их летно-технические характеристики улучшаются. В планах холдинга сертификация в КНР новейшего вертолета Ми-171А3», — говорится в пресс-релизе.

Также холдинг работает над выводом на китайский рынок медицинской версии вертолета «Ансат» для служб авиационной скорой помощи.

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«Вертолеты России» отметили, что среди тяжелых и сверхтяжелых вертолетов в Китае 64 процента приходится на машины российского производства, а в сегменте двухдвигательных вертолетов доля российских летательных аппаратов составляет более 30 процентов.

Ранее в ноябре заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной компании (ОДК) Юрий Шмотин сообщил, что в 2024 году ОДК изготовила 700 серийных двигателей ВК-2500, которыми оснащают вертолеты семейства Ми-8 и Ка-52.

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