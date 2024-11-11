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15:18, 11 ноября 2024Наука и техника

В России изготовили 700 двигателей для Ка-52 в 2024 году

ОДК изготовила 700 вертолетных двигателей ВК-2500 в 2024 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Объединенная двигателестроительная компания (ОДК) госкорпорации «Ростех» изготовила 700 серийных двигателей ВК-2500, которыми оснащают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОДК Юрий Шмотин, передает ТАСС.

«В 2024 году 700 серийных двигателей типа ВК-2500 (это вертолеты Ка-50 и это вертолеты Ми-8 и их модификации) было изготовлено. Кратное увеличение объемов производства», — сказал он на всероссийской конференции «Горение топлива: теория, эксперимент, приложения».

ВК-2500 — это модификация повышенной мощности, построенная на базе турбовального двигателя ТВ3-117ВМА. Мощность мотора на чрезвычайном режиме составляет 2700 лошадиных сил.

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Ранее в «Ростехе» сообщили, что ОДК покажет новый двигатель для оперативно-тактической авиации на международной выставке Airshow China 2024.

В январе стало известно, что компания «Яковлев» рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолете Як-152. Он может получить адаптированный вертолетный двигатель ВК-650 вместо поршневого дизельного двигателя RED A03T.

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