В России изготовили 700 двигателей для Ка-52 в 2024 году

ОДК изготовила 700 вертолетных двигателей ВК-2500 в 2024 году

Объединенная двигателестроительная компания (ОДК) госкорпорации «Ростех» изготовила 700 серийных двигателей ВК-2500, которыми оснащают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОДК Юрий Шмотин, передает ТАСС.

«В 2024 году 700 серийных двигателей типа ВК-2500 (это вертолеты Ка-50 и это вертолеты Ми-8 и их модификации) было изготовлено. Кратное увеличение объемов производства», — сказал он на всероссийской конференции «Горение топлива: теория, эксперимент, приложения».

ВК-2500 — это модификация повышенной мощности, построенная на базе турбовального двигателя ТВ3-117ВМА. Мощность мотора на чрезвычайном режиме составляет 2700 лошадиных сил.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что ОДК покажет новый двигатель для оперативно-тактической авиации на международной выставке Airshow China 2024.

В январе стало известно, что компания «Яковлев» рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолете Як-152. Он может получить адаптированный вертолетный двигатель ВК-650 вместо поршневого дизельного двигателя RED A03T.