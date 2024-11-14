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07:15, 14 ноября 2024Бывший СССР

Военный врач раскрыл стратегию атак ВСУ

Военный врач с позывным Санта рассказал, кого ВСУ атакуют в первую очередь
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первую очередь атакуют медиков и журналистов, когда видят их опознавательный знак. Стратегию раскрыл военный медик подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки «Восток» с позывным Санта в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что ни пресса, ни медики не носят опознавательных знаков. Как подчеркнул Санта, красный крест врача влияет на ВСУ «с точки зрения притягательности», поэтому нашивки о принадлежности на форме должны сливаться с ней.

Ранее стало известно, что участник специальной военной операции (СВО) из Курганской области впал в кому после того как получил ранение в палец. В середине июля он был ранен — в его указательном пальце застрял осколок. С тех пор военнослужащий побывал уже в нескольких госпиталях. За полтора месяца палец сильно опух. К концу августа боец перенес операции, после которой впал в кому.

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