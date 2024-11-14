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09:32, 14 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредил о необычной опасности грелок

Терапевт Хан: использование грелки грозит тепловой эритемой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Грелки безопасны, но не стоит допускать их слишком близкого контакта с кожей, рассказал терапевт Амир Хан. О необычной опасности грелок он предупредил в беседе с изданием Metro.

По словам врача, прикладывание слишком горячей грелки к голой коже грозит ожогами и тепловой эритемой — возникновением пигментированного сетчатого рисунка на коже. Тепловая эритема возникает из-за повторяющегося воздействия на кожу инфракрасного излучения или источника тепла, уточнил доктор.

«Может возникнуть сыпь, если прикладывать грелку к коже в течение длительного периода времени. Я вижу это довольно часто», — признался он. Хан отметил, что хотя сыпь чаще всего безопасна, ее появление может быть признаком хронического воспаления или системного заболевания, и может потребовать дальнейшего обследования.

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