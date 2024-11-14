Врач предупредила о неприятных последствиях резкого отказа от курения

Кардиолог: резкий отказ от курения может вызвать тревожность и головную боль

Резкий отказ от курения может вызвать головную боль, тревожность и несколько других неприятных последствий, предупредила кардиолог Наталия Золотарева. О них врач рассказала «Газете.Ru».

Золотарева указала, что никотин, содержащийся в сигаретах, формирует сильную физическую и психологическую зависимости. При попытке бросить курить эти зависимости могут проявиться проблемами со сном, повышенной раздражительностью, тревожностью и депрессией, что может привести к срыву, предупредила врач.

Также, по словам кардиолога, резкий отказ от курения может сопровождаться головной болью, учащенным сердцебиением и повышением артериального давления. «Эти проявления вызваны не только физической зависимостью от никотина, но и стрессом, вызванным изменением привычек», — объяснила она.

При этом Золотарева считает, что стоит перетерпеть эти кратковременные побочные эффекты, поскольку в долгосрочной перспективе последствия курения значительно более опасны для здоровья. По ее словам, исследования показывают, что даже несколько дней без сигарет улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и снижают риск многих болезней.

Ранее кардиолог Герман Гандельман предупредил об опасности сиропов от кашля с содержанием лакрицы для гипертоников. Он заявил, что вещество, которое содержится в лакрице, вмешивается в метаболизм гормонов, более активные гормоны остаются в крови, тем самым задерживают жидкость и повышают артериальное давление.