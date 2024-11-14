Врач призвал россиян гладить курицу перед покупкой

Врач Агапкин заявил, что курицу перед покупкой нужно погладить

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» гладить куриные туши перед покупкой. Выпуск с необычной рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что производители нередко накачивают курицу водой и веществами, которые удерживают влагу, чтобы увеличить вес куриной туши. Агапкин заявил, что покупатель может самостоятельно проверить, есть ли в ней вода. «Проверить ее, надавить, погладить. Посмотреть, как реагирует мясо. И если есть влагоудерживающие агенты, то после давления вмятинка не будет сразу расправляться. А если это обычное куриное мясо, то будет», — рассказал врач россиянам.

Он также посоветовал обращать внимание на состав. В случае, если в нем будет указано что-то, кроме самой курицы, от покупки следует отказаться, заключил доктор.

Также врач призвал обращать внимание на внешний вид куриной кожи. Если на ней есть характерные проколы, то это значит, что птицу выращивали в промышленных условиях. Агапкин подчеркнул, что такое мясо прошло всю необходимую обработку, поэтому оно безопасно. По словам врача, курица, которая не прошла обработку, может быть заражена. «Там-то как раз вероятность подцепить сальмонеллез и от него пострадать существенно выше», — констатировал специалист.

Ранее врач-терапевт Елена Коршун назвала продукты, снижающие холестерин. Таковыми она сочла курицу, говядину и свинину.