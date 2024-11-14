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11:44, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач призвал россиян гладить курицу перед покупкой

Врач Агапкин заявил, что курицу перед покупкой нужно погладить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» гладить куриные туши перед покупкой. Выпуск с необычной рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что производители нередко накачивают курицу водой и веществами, которые удерживают влагу, чтобы увеличить вес куриной туши. Агапкин заявил, что покупатель может самостоятельно проверить, есть ли в ней вода. «Проверить ее, надавить, погладить. Посмотреть, как реагирует мясо. И если есть влагоудерживающие агенты, то после давления вмятинка не будет сразу расправляться. А если это обычное куриное мясо, то будет», — рассказал врач россиянам.

Он также посоветовал обращать внимание на состав. В случае, если в нем будет указано что-то, кроме самой курицы, от покупки следует отказаться, заключил доктор.

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Также врач призвал обращать внимание на внешний вид куриной кожи. Если на ней есть характерные проколы, то это значит, что птицу выращивали в промышленных условиях. Агапкин подчеркнул, что такое мясо прошло всю необходимую обработку, поэтому оно безопасно. По словам врача, курица, которая не прошла обработку, может быть заражена. «Там-то как раз вероятность подцепить сальмонеллез и от него пострадать существенно выше», — констатировал специалист.

Ранее врач-терапевт Елена Коршун назвала продукты, снижающие холестерин. Таковыми она сочла курицу, говядину и свинину.

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