Защищавший УПЦ депутат Рады рассказал о пытках в подвалах СБУ

RT: депутат Рады Дмитрук рассказал о похищении и пытках в подвалах СБУ

Бежавшего из страны депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, защищавшего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), похитили и пытали в подвалах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал в интервью телеканалу Russia Today (RT), сообщило издание в Telegram.

По словам парламентария, в 2022 году на него также было совершено две попытки покушения. Он добавил, что в первые дни с начала специальной военной операции на Украине ликвидировали множество политических деятелей.

«Знаете, как говорят, война все спишет. И для [президента Украины Владимира] Зеленского, и для [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, от оппозиции. И я тоже был в этом списке», — рассказал Дмитрук.

Ранее депутат назвал продолжение президентства Владимира Зеленского после окончания конфликта худшим сценарием для Украины. По его мнению, наиболее предпочтительным должно стать проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и Россией временное правительство.