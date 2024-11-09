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01:47, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о судьбе Украины после Зеленского

Депутат Рады назвал пребывание Зеленского у власти худшим сценарием для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что продолжение президентства Владимира Зеленского после победы на выборах президента США Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента», — подчеркнул депутат.

По его мнению, наиболее предпочтительным сценарием для Украины станет уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и Россией временное правительство.

В октябре Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Украину пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

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