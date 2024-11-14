Защита рэпера Гуфа отказалась обжаловать избранные ему запреты по делу о грабеже в бане

Адвокат Гуфа не стал обжаловать избранные ему запреты по делу о грабеже в бане

Защита рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, не стала обжаловать избранные ему запреты по делу о грабеже в бане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Такое решение было принято, так как защита согласилась с позицией суда относительно необоснованности ходатайства следствия об избрании рэперу ареста.

25 октября Наро-Фоминский городской суд Московской области избрал Гуфу запрет определенных действий. Ему можно пользоваться интернетом, осуществлять творескую и гастрольную деятельность. Запрещену музыканту общаться с потерпевшим и свидетелями и ходить в баню в Апрелевке. Жорин уточнил, что защита не согласна с квалификацией вменяемого дела.

Конфликт с участием рэпера произошел 23 октября после посещения банного комплекса в подмосковной Апрелевке. На выходе из бани он поссорился с мужчиной и ударил его по голове. По одной из версий, рэпер настойчиво пытался познакомиться с его сестрой, а по другой — драка началась из-за проблем с оплатой услуг комплекса.