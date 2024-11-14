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14:52, 14 ноября 2024Экономика

Жилье в Сочи сильно подешевело

«ОНИКС-Недвижимость»: за год дома в Сочи подешевели на 32 процента
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

За год покупательский спрос на частные дома в Сочи значительно сократился, а вместе с ним снизились цены на этот тип недвижимости. Об этом говорится в исследовании агентства «ОНИКС-Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, спрос на дома в городе-курорте упал в среднем на 28,7 процента по сравнению с предыдущими годами, что говорит о продолжающемся охлаждении рынка. Резкое снижение фиксируется третий год подряд. Так, в январе 2024-го спрос упал 55,3 процента относительно аналогичного периода 2021 года и на 22,9 процента относительно января 2023-го.

В минувшем октябре средние цены на сочинские дома оказались почти на 32 процента ниче, чем в октябре прошлого года. В месячном выражении также отмечено снижение — на 5,2 процента. В среднем за 2024 год стоимость этого вида недвижимости упала на 6,3 процента. Эксперты отмечают, что такая динамика указывает на долгосрочную тенденцию к удешевлению.

Ранее стала известна стоимость самого дешевого частного дома в Сочи. Наиболее доступный объект в этой категории обойдется в 13,5 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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