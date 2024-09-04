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17:49, 4 сентября 2024Экономика

Названа цена самого дешевого дома в Сочи

Стоимость самого дешевого дома в Сочи составила 13,5 миллиона рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стоимость самого дешевого частного дома в Сочи, доступного для покупки на данный момент, оценили в 13,5 миллиона рублей. Информацию об объекте и его цене «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

За указанную сумму удастся приобрести лот площадью 130 квадратных метров, расположенный на участке размером 3,5 сотки в Центральном районе города-курорта. Специалисты уточнили, что дом является объектом незавершенного строительства.

Напротив, цена наиболее дорогого дома в Сочи составляет 950 миллионов рублей. Речь идет об объекте метражом 1,7 тысячи «квадратов» на участке площадью 30 соток, который также находится в Центральном районе.

Ранее в сентябре эксперты рынка недвижимости сравнили, где за 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей) удастся приобрести жилье выгоднее — в Сочи или на острове Бали.

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      Полина Кислицына
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