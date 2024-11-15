47-летняя солистка группы «Винтаж» снялась в нижнем белье

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в нижнем белье

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя поп-исполнительница разместила ролик, в котором предстала в фотостудии перед камерой в белом комплекте нижнего белья, состоящем из трусов и бюстгальтере с поролоновыми чашками. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело и стройную фигуру. Кроме того, специалисты сделали Плетневой укладку и макияж.

Ранее в ноябре солистка группы «Винтаж» снялась с голой грудью. Поп-исполнительница поделилась в сторис снимком, на котором предстала в расстегнутых джинсах, повернувшись к камере боком.