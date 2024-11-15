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13:40, 15 ноября 2024Экономика

«АвтоВАЗ» собрался потратить на развитие 45 миллиардов рублей

«АвтоВАЗ» одобрил инвестпрограмму на 2025 год в размере 45 миллиардов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Инвестиционная программа «АвтоВАЗа» на 2025 год превысит 45 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на решение заседания совета директоров автопроизводителя рассказали в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова, передает РИА Новости.

Основной объем средств планируется направить на развитие мощностей, а также на опытно-конструкторские работы по автомобильным проектам и силовым агрегатам. Собеседник агентства подчеркнул, что у «АвтоВАЗа» к настоящему времени около 1,65 тысячи поставщиков, из которых 80 процентов приходится на российские компании. В целом у автомобилей Lada максимальный показатель среднего уровня локализации среди всех российских производителей.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» (совладелец «АвтоВАЗа») Сергей Чемезов рассказал, что в правительстве обсуждают новые форматы поддержки предприятия, которые ему необходимы из-за высоких ставок по кредитам и резко увеличившихся платежей.

Какая помощь может быть оказана, Чемезов не уточнил, но объяснил, что без нее завод не сможет развиваться и не выдержит конкуренцию с китайскими автопроизводителями даже в условиях роста утильсбора.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что если Центробанк не начнет быстро снижать ставки, то «АвтоВАЗ» вскоре «придется закрыть к чертовой матери, станки продать на металлолом, а людей распустить».

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