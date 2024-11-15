Байден обсудит укрепление позиций Украины

Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на саммите G20 укрепление позиций Киева

Президент США Джо Байден намерен обсудить с коллегами из Европейского союза (ЕС) на предстоящем саммите G20 возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Будет возможность обсудить с коллегами из Европейского союза следующие шаги, в том числе в том, что касается изыскания вооружений, выделения всех ресурсов, предоставленных Конгрессом», — заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что Украина получит часть выделенной Байденом военной помощи уже после прихода в Белый дом победившего на выборах президента Трампа. Она также признала тяжесть работы по Украине до конца срока президентства Байдена. Синхг заверила, что Вашингтон планирует передавать вооружения Киеву регулярно с учетом наличия ресурсов на армейских складах.