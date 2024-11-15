Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:20, 15 ноября 2024Мир

Байден обсудит укрепление позиций Украины

Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на саммите G20 укрепление позиций Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден намерен обсудить с коллегами из Европейского союза (ЕС) на предстоящем саммите G20 возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Будет возможность обсудить с коллегами из Европейского союза следующие шаги, в том числе в том, что касается изыскания вооружений, выделения всех ресурсов, предоставленных Конгрессом», — заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что Украина получит часть выделенной Байденом военной помощи уже после прихода в Белый дом победившего на выборах президента Трампа. Она также признала тяжесть работы по Украине до конца срока президентства Байдена. Синхг заверила, что Вашингтон планирует передавать вооружения Киеву регулярно с учетом наличия ресурсов на армейских складах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Байден обсудит укрепление позиций Украины

      В Польше усомнились в приглашении Украины в НАТО в 2025 году

      На Западе обвинили Зеленского в использовании слабостей США в своих интересах

      В США обещали отправлять Украине оружие еженедельно

      Раскрыт способ предотвратить потепление на Земле

      Треть россиян мечтают о сексе в самолете. Почему это превратилось в фетиш и чем может быть опасно увлечение?

      Украина получит часть военной помощи от Байдена после прихода Трампа

      Военкор показал усыпанную телами и техникой ВСУ дорогу на Покровск

      В России восстановился доступ к YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше