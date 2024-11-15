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09:56, 15 ноября 2024Мир

Экс-кандидат в президенты США раскрыл свою работу в администрации Трампа

Кеннеди-младший пообещал положить конец всем хроническим болезням в США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-кандидат на пост президента США, получивший в администрации Трампа должность главы Минздрава Роберт Кеннеди-младший, пообещал положить конец всем хроническим болезням в США и бороться с коррупцией. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«У нас есть возможность объединить величайшие умы в науке, медицине, промышленности и правительстве, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний (...) Вместе мы избавимся от коррупции», — заявил политик.

Кеннеди-младший также подчеркнул, что во время его руководства ведомством США вернутся к «богатой традиции золотого стандарта», под которой он указал принятие решений на научной и доказательной основе. Он заверил, что его задача — снова сделать американцев самыми здоровыми людьми в мире.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. До этого основатель и глава агентства Bloomberg Майкл Блумберг предостерег главу государства от назначения Кеннеди-младшего в администрацию. По его мнению, это может стать для Трампа катастрофической ошибкой.

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