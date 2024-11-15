Россияне поубавили интерес к ипотеке

ОКБ: с начала года выдачи ипотеки снизились более чем на треть

Количество и объем выдачи ипотеки в России снизился более чем на треть с начала года. Такие данные публикует ТАСС со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В 2024 году россияне поубавили интерес к жилищному кредитованию — за 10 месяцев в стране было оформлено 1,01 миллиона ипотечных кредитов на сумму в 4,33 триллиона рублей. В сравнении с тем же периодом 2023 года показатель сократился более чем на 30 процентов: количество выданных кредитов, по подсчетам ОКБ, упало на 39 процентов, а объем — на 35 процентов.

Сравнивая выдачи за октябрь этого и прошлого года, показатель упал более чем на 60 процентов. Средний размер жилищного кредита за этот период уменьшился на семь процентов, с 4,2 миллиона рублей до 3,9 миллиона, а срок — на семь месяцев, с 21 года 10 месяцев до 21 года трех месяцев.

По сравнению с результатами сентября количество выдач жилищных кредитов в октябре сократилось на 14%, объем — на 22%. В сентябре 2024 года было выдано 82,61 тысячи ипотек на 358,94 миллиарда рублей. Средний размер кредита стал меньше на 10%: в сентябре он был равен 4,35 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования сократился на шесть месяцев: в сентябре этого года он составлял 261 месяц (21 год девять месяцев).

Ранее аналитики спрогнозировали, когда начнется снижение ставок по ипотеке. По оценкам специалистов, жилищное кредитование станет более доступным к концу 2025 года, однако все будет зависеть от микрополитических факторов.