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07:30, 15 ноября 2024Экономика

Крупный московский производитель колбас сменил владельца

Группа агропредприятий «Ресурс» купила производителя колбасы «Царицыно»
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Крупнейший производитель мяса птицы в России, группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» купила группу «Царицыно». О смене владельца московского производителя колбасы со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний в России, которая выпускает порядка 500 наименований колбас, принадлежат три завода в Москве и Московской области, которые могут выпускать около 150 тонн продукции в сутки, и торговый дом. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка группы в 2023 году составила 4,73 миллиарда рублей. (плюс четыре процента год к году), чистая прибыль — 13,2 миллиона рублей (минус 332,5 миллиона в сравнении с 2023-м). На основной бренд компании приходится 1,9 процента (плюс 0,4 процентных пункта).

«Ресурс» приобрел 100 процентов группы, включая бренды «Царицыно», «Деревенский завтрак» и прочие торговые марки, а также производственные мощности. По словам источников издания, сделку закрыли на прошлой неделе. Ее стоимость могла составить в 2,5-3 миллиарда рублей.

ГАП расширяет бизнес с 2021 года, приобретая компании в сложном финансовом положении. Ранее группа приобрела обанкротившиеся фермы «Самарского бройлера» и банкротящиеся белгородские фабрики холдинга «Белая птица». Новый актив обладает сильным брендом и налаженными каналами дистрибуции в столице и в регионах, отмечают эксперты.

В июле 2024 года российская Ladoga купила завод по производству виски. Компания стала новым владельцем калмыцкого ООО «Центр-Продукт», которому и принадлежит предприятие по производству вискового дистиллята в Буденновске (Ставропольский край). Руководитель завода Александр Филиппов отмечал, что выпуск выдержанного и невыдержанного дистиллята осуществляется на заводе по инновационной технологии.

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