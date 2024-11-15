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01:36, 15 ноября 2024Мир

Маск встретился с постпредом Ирана при ООН

NYT: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН Саидом для спада напряженности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом. Об этом написала газета The New York Times.

«Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с постпредом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке за… беседой на тему снижения напряженности между Ираном и США», — отметили журналисты, сославшись на двух неназванных иранских чиновников.

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Известно, что встреча длительностью более часа состоялась в секретном месте. Итоги разговора были названы позитивными.

Ранее агентство Reuters написало, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, которую поддерживает Маск.

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