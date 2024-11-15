Москвичам пообещали заморозки

Mos.ru: температура в Москве может опуститься до минус одного градуса

В ночь на субботу, 16 ноября, температура воздуха в Москве может опуститься до минус одного градуса Цельсия. Об этом говорится на сайте mos.ru.

На фоне заморозков на дорогах столицы возможно образование гололедицы. Горожанам рекомендовали быть внимательными на улице, водителям напомнили о необходимости строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в столице к 24 ноября может выпасть до 15-25 сантиметров снега. При этом до четверга, 21 ноября, погода в городе будет относительно теплой, с температурой в пределах плюс 2–7 градусов. В эти дни ожидаются дожди. Похолодание начнется в конце следующей недели, в пятницу, 22 ноября, когда столбики термометров опустятся ниже нулевых значений. Оно будет сопровождаться интенсивными снегопадами.