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13:38, 15 ноября 2024Экономика

На Украине заявили о превращении хлеба в роскошь

Депутат Рады Бойко: хлеб на Украине подорожал на 5-10 процентов в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Peter Thomas / Reuters

По итогам октября 2024 года на Украине заметно подорожал хлеб, розничная стоимость ключевого продукта питания в республике выросла в среднем на 5-10 процентов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

В ноябре негативная тенденция, скорее всего, продолжится, посетовал парламентарий. Согласно его ожиданиям, стоимость батона хлеба в украинских магазинах увеличится еще на 10-15 процентов. На этом фоне Бойко призвал власти страны в срочном порядке разработать меры по стабилизации цен на ключевой продукт питания. В противном случае, предупредил он, заметно повысятся риски социальной напряженности.

Заметное удорожание хлеба Бойко связал с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики он отнес увеличение себестоимости производства, а также рост затрат на муку, газ, электроэнергию и логистику. Без дальнейшего повышения отпускных цен украинские пекари столкнутся с еще большим падением рентабельности своего бизнеса и будут вынуждены сократить отгрузки продукции на внутренний рынок.

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Чтобы исправить кризисную ситуацию, подчеркнул он, украинское правительство должно проработать с местными агропредприятиями вопрос повышения доступных объемов продовольственной пшеницы. Кроме того, нужно в обязательном порядке решить проблему роста цен на логистику. Если этого не сделать, базовые расходы рядовых граждан продолжат расти. «Хлеб должен быть доступным продуктом, а не роскошью», — резюмировал Бойко.

Хлеб на Украине дорожает не первый месяц. Так, еще в начале августа глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко прогнозировал рост цен на ключевой продукт питания в стране на 10-20 процентов по итогам последнего месяца лета. В качестве одной из главных причин подобной динамики он тогда назвал заметное повышение тарифов на электроэнергию. На этом фоне, сетовал он, ряд местных хлебозаводов оказались на грани остановки производства. На усугубление ситуации в отрасли, по его словам, также повлияло подорожание муки и другого сырья.

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