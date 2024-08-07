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13:46, 7 августа 2024Экономика

Украинцев предупредили о перебоях с хлебом

Ассоциация пекарей заявила, что без повышения цен Украину ждут перебои с хлебом

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Украинские хлебозаводы из-за подорожания муки и другого сырья, а также проблем с энергоснабжением находятся на грани остановки, а если цены на их продукцию не будут повышены, страну ждут перебои с хлебом, предупредил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев хлеб» Юрий Дученко. Его цитирует издание «Минфин».

По словам специалиста, в июне и июле основные производители хлеба на Украине не смогли заработать или получили убыток. Это произошло на фоне выросшей в полтора раза за несколько месяцев стоимости муки, которая, в свою очередь, дает примерно 40 процентов в себестоимости хлеба.

«Цены на хлеб необходимо повышать на 15-20 процентов, а если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться», — резюмировал Дудченко, согласно объяснениям которого мука дорожает в связи с тем, что многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Ранее о том, что к осени на фоне перебоев с электроэнергией цены на молочные продукты и мясо могут прибавить до 30 процентов, рассказал глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев и собственник аграрного хозяйства в Кировоградской области Иван Томич.

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