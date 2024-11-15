Меркурис: российские войска успешно теснят ВСУ под Купянском

Российские войска успешно теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России», — рассказал военный эксперт.

Меркурис также подчеркнул, что контролируемая ВСУ территория вокруг города все больше сокращается.

Ранее Меркурис заявил, что украинские военные хотят убрать президента страны Владимира Зеленского и намеренно дают ему ложную информацию о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Зеленский не в состоянии воспринимать негативную информацию о ситуации на фронте.