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11:50, 15 ноября 2024Мир

На Западе заявили о планах военных убрать Зеленского

Меркурис: украинские военные хотят убрать Зеленского
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Украинские военные хотят убрать президента страны Владимира Зеленского и намеренно дают ему ложную информацию о ситуации на фронте. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует (...) и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — рассказал военный аналитик.

Меркурис добавил, что Зеленский не в состоянии воспринимать негативную информацию о ситуации на фронте. В связи с этим он себя окружает ложными данными об успехах.

Ранее Меркурис заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается очень непростая ситуация на линии фронта, в этом виноват президент республики Владимир Зеленский. По его словам, подобное положение стало возможным, так как украинские власти окружают себя ложной информацией.

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