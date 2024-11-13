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22:31, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли загнавшую ВСУ в ловушку ложь Зеленского

Аналитик Меркурис: ложь Зеленского загнала его в ловушку в Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается очень непростая ситуация на линии фронта, в этом виноват президент республики Владимир Зеленский. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Он (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку в Курской области, в то время как в Донбассе все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал», — заявил аналитик.

Меркурис подчеркнул, что продвижение ВС России успоряется и набирает обороты. «После взятия Курахово они будут контролировать огромный "пояс" территории и окажутся в очень сильной позиции, чтобы начать окружение Покровска», — заключил он.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что ВСУ надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. «На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил он.

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