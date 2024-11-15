Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:35, 15 ноября 2024Экономика

Названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе

Франция и Венгрия стали главными покупателями газа РФ в ЕС в январе-августе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Главными покупателями российского газа в Евросоюзе (ЕС) в январе-августе этого года стали Франция, Венгрия и Испания. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Так, согласно расчетам, в этом году Россия поставила в Евросоюз газа на 9 миллиардов евро, при этом в этом году трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте России. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на сжиженный природный газ (СПГ) — 4,4 миллиарда евро.

Главным покупателем стала Франция — за восемь месяцев страна увеличила закупки на 30 процентов, до 1,9 миллиарда евро. Венгрия опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть, до 1,6 миллиарда евро. Испания замкнула тройку лидеров с импортом в 1,4 миллиарда евро.

Больше всего объемы импорта за первые восемь месяцев 2024 года нарастили Литва (41 процент) и Финляндия (36 процентов).

Ранее сообщалось, что власти Германии «дали указание» оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal не принимать суда с российским СПГ. Ведомство выступило с подобным требованием после того, как оператор анонсировал отгрузку российского СПГ в своем терминале в Брунсбюттеле.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

      В России начал восстанавливаться доступ к YouTube

      Названы главные оправдания школьников при опоздании

      Парень обнаружил сюрприз в шаурме

      Российский военный рассказал об ежедневном уничтожении техники НАТО

      Зеленского назвали марионеткой Запада

      Названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе

      Россиянка описала одну особенность Израиля словами «первое впечатление было шоковым»

      В России предрекли Европе трагедию при создании ядерной бомбы на Украине

      Трамп обещал работать над завершением конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше