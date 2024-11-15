Названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе

Франция и Венгрия стали главными покупателями газа РФ в ЕС в январе-августе

Главными покупателями российского газа в Евросоюзе (ЕС) в январе-августе этого года стали Франция, Венгрия и Испания. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Так, согласно расчетам, в этом году Россия поставила в Евросоюз газа на 9 миллиардов евро, при этом в этом году трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте России. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на сжиженный природный газ (СПГ) — 4,4 миллиарда евро.

Главным покупателем стала Франция — за восемь месяцев страна увеличила закупки на 30 процентов, до 1,9 миллиарда евро. Венгрия опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть, до 1,6 миллиарда евро. Испания замкнула тройку лидеров с импортом в 1,4 миллиарда евро.

Больше всего объемы импорта за первые восемь месяцев 2024 года нарастили Литва (41 процент) и Финляндия (36 процентов).

Ранее сообщалось, что власти Германии «дали указание» оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal не принимать суда с российским СПГ. Ведомство выступило с подобным требованием после того, как оператор анонсировал отгрузку российского СПГ в своем терминале в Брунсбюттеле.