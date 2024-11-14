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13:29, 14 ноября 2024Экономика

Стало известно о запрете европейской страны принимать суда с российским СПГ

FT: власти ФРГ запретили принимать в портах страны суда с сжиженным газом из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Власти Германии «дали указание» оператору терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Deutsche Energy Terminal не принимать суда с российским СПГ. О требовании Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ ведомства от 6 ноября.

Ведомство выступило с подобным требованием после того, как оператор анонсировал отгрузку российского СПГ в своем терминале в Брунсбюттеле в воскресенье, 3 ноября. В немецком министерстве напомнили компании, что целью создания самих терминалов была «независимость от российского газа» Германии и ЕС в целом. Подобными же шагами Deutsche Energy Terminal нарушает защиту «главных общественных интересов» ФРГ, считают в ведомстве.

На этом фоне Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии призвало компанию воздержать от приема в терминалах любых судов, перевозящих российское топливо, «до дальнейшего уведомления».

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