Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:52, 15 ноября 2024Экономика

Названы сроки запуска производства Lada Iskra

«АвтоВАЗ»: серийное производство Lada Iskra планируется начать весной 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Серийное производство Lada Iskra планируется начать весной 2025 года. Сроки запуска сборки новой модели назвали по итогам заседания совета директоров «Автоваза», сообщает ТАСС.

Мировая премьера седана Lada Iskra, который создан на полностью локализованной глобальной платформе, состоялась в рамках ПМЭФ-2024. Суммарный объем инвестиций в проект составил 23 миллиарда рублей. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость новых автомобилей составит от 1 до 1,2 миллиона рублей.

По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, продажи новой Lada Iskra могут стартовать весной 2025 года. Такой прогноз озвучил. Основываясь на информации от автопроизводителя, он предположил, что «АвтоВАЗ» одновременно начнет выпуск всех версий Iskra — седана, универсала, кросс-универсала, с разными двигателями и коробками передач.

Ранее в октябре вице-президент по продажам и маркетингу отечественного концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин обещал, что тестовая сборка автомобилей Lada Iskra должна начаться в России до конца этого года. По его словам, подготовка к производству новой модели идет по плану. Сейчас идут работы по настройке конвейера, с которого будут выходить эти автомобили. На первом этапе скорость сборки будет невысокой, это необходимо для того, чтобы обеспечить гарантированное качество автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край попал под массированный налет ВСУ. Регион атаковали десятки дронов

      В России предложили побыстрее повышать МРОТ

      Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе

      Названа дата выплат вкладчикам банка БКФ

      Названы сроки запуска производства Lada Iskra

      Чиновник из администрации российского города попался ФСБ со взяткой за уличную торговлю

      В России придумали новый способ сохранить объекты культурного наследия

      Популярная в России блогерша родила и стала больше зарабатывать

      ВВС США начали модернизацию системы закупок вооружений для конфронтации с Китаем

      В Харьковской ВГА рассказали об атаке ВСУ на машину с гуманитарной помощью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше