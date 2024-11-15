Названы сроки запуска производства Lada Iskra

«АвтоВАЗ»: серийное производство Lada Iskra планируется начать весной 2025 года

Серийное производство Lada Iskra планируется начать весной 2025 года. Сроки запуска сборки новой модели назвали по итогам заседания совета директоров «Автоваза», сообщает ТАСС.

Мировая премьера седана Lada Iskra, который создан на полностью локализованной глобальной платформе, состоялась в рамках ПМЭФ-2024. Суммарный объем инвестиций в проект составил 23 миллиарда рублей. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость новых автомобилей составит от 1 до 1,2 миллиона рублей.

По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, продажи новой Lada Iskra могут стартовать весной 2025 года. Такой прогноз озвучил. Основываясь на информации от автопроизводителя, он предположил, что «АвтоВАЗ» одновременно начнет выпуск всех версий Iskra — седана, универсала, кросс-универсала, с разными двигателями и коробками передач.

Ранее в октябре вице-президент по продажам и маркетингу отечественного концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин обещал, что тестовая сборка автомобилей Lada Iskra должна начаться в России до конца этого года. По его словам, подготовка к производству новой модели идет по плану. Сейчас идут работы по настройке конвейера, с которого будут выходить эти автомобили. На первом этапе скорость сборки будет невысокой, это необходимо для того, чтобы обеспечить гарантированное качество автомобилей.