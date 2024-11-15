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22:06, 15 ноября 2024Мир

Немецкий генерал заявил о преимуществе ВС России на Украине

Генерал Фройдинг: ВС России завладели преимуществом на всех участках фронта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России владеют преимуществом на всех участках фронта в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в подкасте телерадиокомпании NDR заявил глава рабочей группы по организации помощи Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Россия в принципе на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории — быстрее, чем мы это видели до лета и в особенности в Донбассе», — сказал он.

Военачальник подчеркнул, что ситуация на Украине остается напряженной. По мнению Фройдинга, украинский конфликт завершится еще не скоро.

Ранее в Германии раскрыли число павших на Украине немцев. «С 2022 года на Украине пали 10 граждан Германии, однако о какой-либо их причастности к боевым действиям данных нет», — отметил депутат Андрей Хунко.

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