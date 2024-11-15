Frankfurter Rundschau: за время конфликта на Украине пали 10 граждан Германии

С начала конфликта в 2022 году на Украине пали 10 граждан Германии. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на члена бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрея Хунко.

«С 2022 года на Украине пали 10 граждан Германии, однако о какой-либо их причастности к боевым действиям данных нет. Правительство ФРГ должно позаботиться о том, чтобы ее граждане не принимали участия в украинском конфликте», — отметил депутат.

Хунко также подчеркнул, что Берлин «должен активнее выступать» за начало переговоров о прекращении огня, чтобы люди не отдавали жизни на поле боя, «в том числе и немцы».

3 ноября члены бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от федерального правительства ФРГ разъяснений после ряда сообщений СМИ о присутствии немецких солдат на Украине.