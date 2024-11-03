В бундестаге подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине

Члены бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) потребовали от федерального правительства ФРГ разъяснений после ряда сообщений СМИ о присутствии немецких солдат на Украине. Соответствующий вопрос парламентарии подняли в рамках своего обращения к кабмину Германии. Текст письма депутатов изучила «Лента.ру».

«Согласно исследованию, опубликованному 15 октября 2024 года в Business Insider, солдаты Бундесвера должны были находиться в Киеве в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке военных для Украины (NSATU). Задачей немецких солдат на местах была поддержка "украинского правительства в военной подготовке и координации поставок оружия". Далее сообщается, что немецкие солдаты якобы консультировали украинское правительство по вопросам поставок оружия в Киев без ведома федерального правительства. Военнослужащие Бундесвера были отозваны из Киева по директиве Федерального министерства обороны (BMVg) "в середине сентября"», — пишут авторы обращения.

По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны. По нашему мнению, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать расширения войны и добиться немедленного прекращения огня члены бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт -- за разум и справедливость» текст обращения к правительству

В связи с перечисленными фактами парламентарии пишут, что «ожидают разъяснений от федерального правительства по этому поводу, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц в течение года неоднократно заверял, что не будет отправлять солдат Бундесвера на Украину».

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что в рядах Вооруженных сил Украины воюют наемники практически со всего мира. По его словам, в рядах ВСУ есть наемники не только из США и Европы, но и стран Азии, Латинской Америки и Африки.