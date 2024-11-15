Операция по спасению раненой косатки на Камчатке попала на видео

На Камчатке спасли выброшенную на берег раненую косатку

На Камчатке развернулась операция по спасению раненой косатки, выброшенной на берег. Видеозапись с места произошедшего опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, молодую представительницу зубатых китов обнаружили в километре от села Устьевое накануне, 14 ноября. Волонтеры приняли меры, чтобы помочь пострадавшему животному — обливали его водой, чтобы не сохла кожа, а затем начали копать канал.

Также к спасению косатки привлекли большегрузную технику. С помощью ковша бульдозера морское млекопитающее подвинули к воде. На месте дежурили волонтеры и сотрудники МЧС, в надежде, что с приливом животное уплывет само. Спустя время косатку удалось спасти.

«Выгрузили на глубину в устье — та тут же уплыла под радостные крики волонтеров», — говорится в сообщении.

Ранее краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. На место инцидента выехали ученые. Они наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. Позднее выяснилось, что животному помогали не только люди. Один из сородичей пытался вытолкнуть друга, рискуя попасть в ловушку.