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18:49, 15 ноября 2024Моя страна

Операция по спасению раненой косатки на Камчатке попала на видео

На Камчатке спасли выброшенную на берег раненую косатку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

На Камчатке развернулась операция по спасению раненой косатки, выброшенной на берег. Видеозапись с места произошедшего опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, молодую представительницу зубатых китов обнаружили в километре от села Устьевое накануне, 14 ноября. Волонтеры приняли меры, чтобы помочь пострадавшему животному — обливали его водой, чтобы не сохла кожа, а затем начали копать канал.

Также к спасению косатки привлекли большегрузную технику. С помощью ковша бульдозера морское млекопитающее подвинули к воде. На месте дежурили волонтеры и сотрудники МЧС, в надежде, что с приливом животное уплывет само. Спустя время косатку удалось спасти.

«Выгрузили на глубину в устье — та тут же уплыла под радостные крики волонтеров», — говорится в сообщении.

Ранее краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. На место инцидента выехали ученые. Они наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. Позднее выяснилось, что животному помогали не только люди. Один из сородичей пытался вытолкнуть друга, рискуя попасть в ловушку.

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