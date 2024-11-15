Пленный ВСУ: раненые бегут из госпиталей, чтобы не попасть снова на фронт

Пленный военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как раненые украинские солдаты бегут из госпиталей, чтобы снова не отправиться на фронт, передает РИА Новости.

«Много "трехсотых", много. Вот "трехсотым", наверное, как бы иронично ни звучало — вроде раненый, — но повезло тем, что его положили в больницу и он из больницы просто сбежал домой», — рассказал пленный.

Он добавил, что сотрудники ТЦК, получающие деньги за каждого мобилизованного, «даже писарей выгребают, причем без подготовки какой-либо».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о решении командования ВСУ отправлять на фронт персонал служб обеспечения и химиков, помимо связистов и боевых медиков. Таким образом, по словам Гончаренко, на Украине решается проблема неудачной мобилизации, в то время как в ТЦК работают люди с боевым опытом, «которые перебирают бумажки».