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14:24, 15 ноября 2024Мир

Раскрыты планы Польши на председательство в Совете ЕС

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша будет добиваться увеличения военных расходов в ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Находясь на посту председателя в Совете Европейского союза (ЕС) в первой половине 2025 года, Польша намерена добиваться увеличения расходов Евросоюза на свою оборону. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Reuters.

«Страны ЕС, по моему мнению, пока еще мало направляют средств на оборону. Польша приложит все усилия, чтобы во время ее председательства ситуация изменилась», — отметил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш указал на то, что ЕС тратит на военные расходы около 1,5 миллиарда долларов в год. По его мнению, этой суммы «крайне недостаточно и ЕС нужно выделять намного больше денег на свою оборону».

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что у Украины короткая память, потому что ее власти не помнят, что Польша оказывала ей значительную помощь с самого начала конфликта.

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