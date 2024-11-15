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15:55, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за покушение на должника

В Карачаево-Черкесии осудят мужчину за покушение на убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Карачаево-Черкессии мужчина предстанет перед судом за покушение на должника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию») и части 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района у нескольких местных жителей произошел конфликт из-за долга одного из них. После словесной перепалки оппоненты произвели несколько выстрелов друг в друга. Обвиняемый, который тоже был участником этих событий, взял автомат своего товарища и несколько раз выстрелил в обидчика, стоявшего рядом с остальными.

Преступник предположил, что пострадавший не выжил и скрылся с места вместе с оружием, которое потом спрятал. 31 января следователями было установлено местонахождение подозреваемого, его задержали. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российским силовикам дали срок за незаконную торговлю оружием.

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