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15:56, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин с бритвой напал на мужчину на остановке

В Севастополе местный житель напал с бритвой на мужчину на остановке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

В Севастополе местный житель с бритвой напал на мужчину на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Севастополь».

По данным канала, злоумышленник в нетрезвом состоянии подошел к трем мужчинам, стоявшим на остановке. Он сделал им замечание, заявив, что они слишком громко себя ведут. В ответ один из них толкнул его. После этого фигурант достал из кармана складную бритву и трижды ударил оппонента по ноге.

Один из друзей пострадавшего вызвал скорую помощь и полицию. Кроме того, он удерживал нападавшего до приезда правоохранителей. Приехавшие силовики задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Мурманске подросток избил знакомого на автобусной остановке и попал под суд.

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