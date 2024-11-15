Россиянин с бритвой напал на мужчину на остановке

В Севастополе местный житель напал с бритвой на мужчину на остановке

В Севастополе местный житель с бритвой напал на мужчину на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Севастополь».

По данным канала, злоумышленник в нетрезвом состоянии подошел к трем мужчинам, стоявшим на остановке. Он сделал им замечание, заявив, что они слишком громко себя ведут. В ответ один из них толкнул его. После этого фигурант достал из кармана складную бритву и трижды ударил оппонента по ноге.

Один из друзей пострадавшего вызвал скорую помощь и полицию. Кроме того, он удерживал нападавшего до приезда правоохранителей. Приехавшие силовики задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Мурманске подросток избил знакомого на автобусной остановке и попал под суд.