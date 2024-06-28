В российском городе подросток избил знакомого на автобусной остановке и попал под суд

В Мурманске будут судить подростка, избившего знакомого на автобусной остановке

В Мурманске суд рассмотрит дело против 17-летнего юноши, избившего 15-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 апреля обвиняемый поссорился со знакомым около автобусной остановки. Он схватил потерпевшего за телу, повалил на землю руками и ногами по голове, телу и рукам.

Против нападавшего возбудили дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, оно уже передано в суд. Следователи допросили десять свидетей, провели очную ставку, осмотры предметов и судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске следователи возбудили уголовное дело по факту избиения и угроз в отношении десятилетнего местного жителя