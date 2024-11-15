Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе

Жительнице Перми вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Со слов пострадавшей, водитель автобуса разогнался до 80 километров в час, и от возникшей вибрации треснула стеклянная перегородка.
Россиянка рассказала, что ей резко стало больно моргать и смотреть по сторонам. Позже из ее глаза извлекли маленький фрагмент стекла. Глазное яблоко воспалилось и покраснело.
В департаменте транспорта российского региона сообщили о проведении проверки по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что жительница Тюмени 25 лет проходила с осколком зеркала в носу. Хирурги провели ей операцию.