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10:55, 15 ноября 2024Россия

Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе

Жительнице Перми вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла в автобусе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительнице Перми вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Со слов пострадавшей, водитель автобуса разогнался до 80 километров в час, и от возникшей вибрации треснула стеклянная перегородка.

Россиянка рассказала, что ей резко стало больно моргать и смотреть по сторонам. Позже из ее глаза извлекли маленький фрагмент стекла. Глазное яблоко воспалилось и покраснело.

В департаменте транспорта российского региона сообщили о проведении проверки по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени 25 лет проходила с осколком зеркала в носу. Хирурги провели ей операцию.

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