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16:44, 26 июня 2024Россия

Россиянка 25 лет проходила с осколком зеркала в носу

У жительницы Тюменской области спустя 25 лет из носа достали осколок зеркала

Фото: Unai Huizi Photography / Shutterstock / Fotodom

У жительницы Тюменской области из носа достали осколок зеркала, с которым она проходила 25 лет. Россиянка оказалась жертвой домашнего насилия, пишет «Комсомольская правда».

Со слов пациентки, 25 лет назад пьяный муж ударил ее осколком зеркала, пока она спала. Она обратилась к медикам и хирурги удалили часть крупных осколков. После операции женщина испытывала заложенность носа, а симптомы списывала на хронический гайморит. Спустя годы во время установки зубных протезов медики обнаружили инородное тело — осколок зеркала размером 2,5 на 1,5 сантиметров.

Хирурги провели очередную операцию и извлекли осколок из носа женщины. По словам медиков, после этого дыхание пациентки нормализовалось.

Ранее сообщалось о жительнице Балашихи, которая неделю ходила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам. По ее словам, мужчина приревновал ее и стал избивать, а затем выстрелил из травматического пистолета.

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      Елена Торубарова
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