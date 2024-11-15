Российские подростки проломили голову охраннику ТЦ

Во Владивостоке подростки проломили голову охраннику торгового центра

Во Владивостоке подростки проломили голову охраннику торгового центра (ТЦ) «Надежда», который вступился за продавщицу. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям издания, российские школьники повздорили с сотрудницей. За женщину вступился представитель охраны, между ним и несовершеннолетними завязалась драка.

Подростки брызнули баллончиком в лицо мужчине, также, предварительно, разбив ему голову дубинкой. Их действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, сейчас хулиганов ищут. Заявление в полицию написал коллега пострадавшего.

Ранее в Тверской области в отношении 16-летнего школьника завели уголовное дело за жестокое избиение 14-летнего знакомого. Потерпевший и его 17-летний приятель пристали к 20-летней девушке, страдавшей психическим расстройством, и по очереди изнасиловали. Узнав об этом, 16-летний юноша забил насильнику стрелку, на которой сильно его избил.