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08:26, 15 ноября 2024Россия

Российские подростки проломили голову охраннику ТЦ

Во Владивостоке подростки проломили голову охраннику торгового центра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Во Владивостоке подростки проломили голову охраннику торгового центра (ТЦ) «Надежда», который вступился за продавщицу. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям издания, российские школьники повздорили с сотрудницей. За женщину вступился представитель охраны, между ним и несовершеннолетними завязалась драка.

Подростки брызнули баллончиком в лицо мужчине, также, предварительно, разбив ему голову дубинкой. Их действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, сейчас хулиганов ищут. Заявление в полицию написал коллега пострадавшего.

Ранее в Тверской области в отношении 16-летнего школьника завели уголовное дело за жестокое избиение 14-летнего знакомого. Потерпевший и его 17-летний приятель пристали к 20-летней девушке, страдавшей психическим расстройством, и по очереди изнасиловали. Узнав об этом, 16-летний юноша забил насильнику стрелку, на которой сильно его избил.

ЖЗЛ
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