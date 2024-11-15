Российским военным удалось зайти в два села под Черниговом и установить флаг

ВС РФ удалось зайти в села Гремяч и Муравьи под Черниговом и установить флаг

Российским военным удалось зайти в два села в Черниговской области и установить там флаг. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram. Он также показал видео с места событий.

Рожин пояснил, что войска прошли к селам Гремяч и Муравьи через «плохо охраняемую границу». К своему посту он также прикрепил видео, снятое с беспилотника. На нем видно, как трое российских солдат выходят из леса и спешно пробираются к разбитому мосту. Затем они закрепляют там флаг России и отходят дальше.

Украинских пограничников, как отмечается, перебросили к Курску, из-за чего в этой местности сейчас никого не оказалось. «Свои планы по действиям на территории Черниговской области российское командование пока не раскрывает», — дополнил Рожин.

Ранее стало известно, что пророссийские подпольщики организовали диверсию на электроподстанции в Черниговской области, благодаря которой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) остался без энергии. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, диверсанты сожгли электроподстанцию в Сергеевке, после чего российские военные атаковали ряд целей в Киевской области.