Шольц рассказал премьеру Польши о разговоре с Путиным

Шольц позвонил премьеру Польши Туску и рассказал о деталях разговора с Путиным

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил ему и рассказал о деталях своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом польский политик сообщил в своем аккаунте социальной сети Х.

«Шольц недавно позвонил мне, чтобы рассказать о деталях своего разговора с Путиным. Я с удовлетворением выслушал его, в частности то, что канцлер повторил позицию Варшавы: "Ничего об Украине без Украины"», — отметил политик.

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

