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12:40, 15 ноября 2024Мир

В Киеве признали Трампа лучшим кандидатом для решения конфликта

Politico: Киев считает Трампа лучшим кандидатом для урегулирования конфликта
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Украина считает победившего на выборах США Дональда Трампа лучшим вариантом для урегулирования конфликта с Россией, в отличие от его оппонента на пост главы государства Камалу Харрис. Об этом пишет Politico.

Как рассказал эксперт-республиканец, знакомый с позицией украинского лидера Владимира Зеленского, в лучшем случае Харрис придерживалась бы подхода действующего президента США Джо Байденом, что привело бы к медленной смерти Украины. «А теперь не такой уж и медленной, учитывая ускорение российских достижений», — признал он.

При этом эксперт отметил, что даже в случае победы Харрис на выборах, а также если бы республиканцы получили большинство в Конгрессе, она бы не получила одобрение законодательного органа для дальнейшей поддержки Киева, в то время как Трампу было бы легче получить поддержку от однопартийцев.

В материале отмечается, что Европа испытала скрытое облегчение, оттого что Трамп может положить конец конфликту.

Ранее Трамп пообещал усердно работать над урегулированием украинского конфликта.

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