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21:21, 15 ноября 2024Россия

Украинскую ракету сбили над российским регионом

Губернатор Смирнов: ракету и восемь дронов ВСУ сбили над Курской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ракету и восемь беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в небе Курской области вечером 15 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

Он поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО). Смирнов отметил, что опасность беспилотных летательных аппаратов еще действует. Глава Курской области предупредил жителей об опасности приближения к обломкам дронов.

13 ноября ВСУ дважды атаковали Курскую область с помощью ракеты. Тогда системам ПВО также удалось сбить снаряд в воздухе.

Ранее Россию пытались атаковать 29 беспилотников. По семь дронов уничтожили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.

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