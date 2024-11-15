Украинскую ракету сбили над российским регионом

Губернатор Смирнов: ракету и восемь дронов ВСУ сбили над Курской областью

Ракету и восемь беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в небе Курской области вечером 15 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

Он поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО). Смирнов отметил, что опасность беспилотных летательных аппаратов еще действует. Глава Курской области предупредил жителей об опасности приближения к обломкам дронов.

13 ноября ВСУ дважды атаковали Курскую область с помощью ракеты. Тогда системам ПВО также удалось сбить снаряд в воздухе.

Ранее Россию пытались атаковать 29 беспилотников. По семь дронов уничтожили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.