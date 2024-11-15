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02:00, 15 ноября 2024Забота о себе

Уролог оценил эффективность массажа простаты

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Лечение урологических заболеваний исключительно народными методами нежелательно, заявил уролог-андролог, хирург Расим Шигапов. Об эффективности этих методов, а также массажа простаты, который некоторые считают эффективным в профилактике и лечении эректильной дисфункции, он рассказал в разговоре с изданием «Пруфы.рф».

Врач объяснил, что при лечении урологических болезней не стоит ограничиваться только народными методами. По его словам, преимущество современной медикаментозной терапии в том, что она работает быстрее и эффективнее травяных настоев и других народных рецептов, а побочные эффекты от препаратов сведены к минимуму.

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Также Шигапов заявил, что массаж простаты не помогает в профилактике и лечении эректильной дисфункции. «Массаж простаты в действительности не нужно делать, потому что его эффект не доказан. Поэтому от массажа простаты мы уже уходим», — подчеркнул уролог.

Ранее уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин перечислил мужчинам несколько провоцирующих развитие простатита факторов. По его словам, провоцировать заболевание может нерегулярная половая жизнь и длительное воздержание, а также чрезмерная половая активность, приводящая к обострению уже существующих инфекционных процессов.

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