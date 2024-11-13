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21:08, 13 ноября 2024Забота о себе

Мужчинам перечислили несколько неожиданных провокаторов простатита

Уролог Аглиуллин: переохлаждение и запоры провоцируют развитие простатита
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин перечислил мужчинам несколько провоцирующих развитие простатита факторов. Его слова приводит издание UfaTime.

Врач указал, что простатит может проявляться по-разному: от острого воспаления до хронического состояния. В первом случае заболевание спровоцировано патогенными бактериями или вирусами, в том числе передающимися половым путем. Во втором оно развивается не из-за инфекции, а из-за образа жизни, при котором возникает застой крови в органах малого таза, уточнил эксперт.

По словам Аглиуллина, провоцировать простатит может нерегулярная половая жизнь и длительное воздержание, а также чрезмерная половая активность, приводящая к обострению уже существующих инфекционных процессов. Еще одной причиной проблемы он назвал травмы промежности и частые запоры, нарушающие кровообращение в области малого таза.

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Кроме того, причинами развития заболевания могут быть сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом, стресс, переутомление и недостаток сна, переохлаждение организма, курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Ранее уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян рассказал, что помимо возраста и генетики на сексуальное здоровье мужчины влияет множество факторов. Главными врагами потенции он назвал повышенные холестерин и давление, недостаточный уровень тестостерона, болезни сосудов и травмы таза, ишемическую болезнь сердца и заболевания позвоночника.

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