Мужчинам перечислили несколько неожиданных провокаторов простатита

Уролог Аглиуллин: переохлаждение и запоры провоцируют развитие простатита

Уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин перечислил мужчинам несколько провоцирующих развитие простатита факторов. Его слова приводит издание UfaTime.

Врач указал, что простатит может проявляться по-разному: от острого воспаления до хронического состояния. В первом случае заболевание спровоцировано патогенными бактериями или вирусами, в том числе передающимися половым путем. Во втором оно развивается не из-за инфекции, а из-за образа жизни, при котором возникает застой крови в органах малого таза, уточнил эксперт.

По словам Аглиуллина, провоцировать простатит может нерегулярная половая жизнь и длительное воздержание, а также чрезмерная половая активность, приводящая к обострению уже существующих инфекционных процессов. Еще одной причиной проблемы он назвал травмы промежности и частые запоры, нарушающие кровообращение в области малого таза.

Кроме того, причинами развития заболевания могут быть сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом, стресс, переутомление и недостаток сна, переохлаждение организма, курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

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