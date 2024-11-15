В Иране захотели нанести удар по Израилю до инаугурации Трампа

Al-Jarida: Иран может нанести удар по Израилю до вступления Трампа в должность

Иран может нанести ответный удар по Израилю до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность. Об этом сообщает кувейтское издание Al-Jarida со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

По данным анонимного собеседника издания, за ответный удар по Израилю выступает командование Вооруженных сил (ВС) страны. Кроме того, подобный план поддерживают несколько высокопоставленных государственных деятелей из канцелярии верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В публикации отмечается, что сторонники удара по Израилю связывают этот шаг с возможностью «усилить позицию Тегерана на переговорах» с администрацией Трампа. По информации источника, они также намерены таким образом свести счеты с администрацией действующего президента США Джо Байдена, которая, по их мнению, позволила Израилю атаковать Иран.

Согласно материалу, правительство Ирана и президент страны Масуд Пезешкиан считают необходимым отсрочить ответный удар. По их мнению, атака должна быть отложена до первой встречи представителей Ирана с командой Трампа. Правительство также намерено дать Байдену «последний шанс на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и Ливане».

Ранее издание The New York Times сообщило, что американский предприниматель Илон Маск в качестве советника Трампа встретился с делегацией из Ирана.