В Кремле рассказали о деталях разговора Путина с Шольцем

Кремль: Путин и Шольц подробно и откровенно обменялись мнениями по Украине

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль.Новости».

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны. Российский лидер отметил, что Россия никогда не отказывалась и открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны Украиной.

Ранее Шольц во время телефонного разговора с Путиным потребовал от российского лидера вывести войска с Украины. Он также провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед звонком российскому лидеру и собирается рассказать ему о результатах разговора после беседы с Путиным.