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18:13, 15 ноября 2024Мир

В Кремле рассказали о деталях разговора Путина с Шольцем

Кремль: Путин и Шольц подробно и откровенно обменялись мнениями по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль.Новости».

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны. Российский лидер отметил, что Россия никогда не отказывалась и открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны Украиной.

Ранее Шольц во время телефонного разговора с Путиным потребовал от российского лидера вывести войска с Украины. Он также провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед звонком российскому лидеру и собирается рассказать ему о результатах разговора после беседы с Путиным.

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