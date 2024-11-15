Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 15 ноября 2024Мир

В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

Захарова: усилиями НАТО разговоры об Украине скоро могут быть без украинцев
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по Украине, назвав его слова «адским цинизмом». Соответствующая публикация размещена в ее Telegram-канале.

«Именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев", которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров» — таким образом дипломат отреагировала на комментарий Туска о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонились впервые за два года. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны и продлился около часа. Главной темой для обсуждения была ситуация на Украине.

Премьер Польши Дональд Туск после этого заявил, что Шольц позвонил ему и рассказал о деталях своих переговоров с президентом России. По словам Туска, немецкий канцлер «повторил позицию Варшавы "Ничего об Украине без Украины"».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о позиции Шольца по Украине после разговора с Путиным

      Российский депутат получил взятку на кассе продуктового магазина и попал на видео

      Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета

      В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

      В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

      Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

      Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

      Песков объяснил важность разговора Путина и Шольца

      Несущие потери солдаты ВСУ пожаловались на пустые обещания Евросоюза

      Два пьяных россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше