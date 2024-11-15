В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

Захарова: усилиями НАТО разговоры об Украине скоро могут быть без украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по Украине, назвав его слова «адским цинизмом». Соответствующая публикация размещена в ее Telegram-канале.

«Именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев", которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров» — таким образом дипломат отреагировала на комментарий Туска о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонились впервые за два года. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны и продлился около часа. Главной темой для обсуждения была ситуация на Украине.

Премьер Польши Дональд Туск после этого заявил, что Шольц позвонил ему и рассказал о деталях своих переговоров с президентом России. По словам Туска, немецкий канцлер «повторил позицию Варшавы "Ничего об Украине без Украины"».